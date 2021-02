(Di venerdì 12 febbraio 2021) Nei giorni scorsi, a, sono comparsi nuovamente i manifestiaffissi dalle cosiddette associazioni “Pro-”. Lo slogan? “Chi sceglie vince sempre. L’aborto è una sconfitta”. Una provocazione pura e semplice, come ormai siamo abituati a vedere in quasi tutte le città italiane, e che segue di appena due mesi le vele diffuse in tutte le principali città italiane sempre dell’associazione Pro-, che in quell’occasione si scagliò contro la pillola abortiva, paragonandola a veleno, con tanto di gigantografia di una Biancaneve accasciata al suolo priva di. Già allora quei manifesti avevano scatenato un vespaio di polemiche. Ma questa volta c’è chi, come le donne di “Non una di meno”, non si è fermato alla semplice indignazione né atteso che fossero i sindaci a ...

Noovyis : (I cartelloni anti-abortisti dei “Pro-vita” a Verona e la meravigliosa risposta delle femministe) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : cartelloni anti

ilGiornale.it

Da Non una di meno - VeronaGli antiabortisti tappezzano la città di... ..e LA MAREA TRANSFEMMINISTA... Pubblicato da NON UNA DI MENO su Martedì 9 febbraio 2021I militari dell'Arma si sono insospettiti dall'insolito orario, le 22 circa, ovvero quando scattava il coprifuococovid, in cui i 3 finti operai avevano cominciato ad operare. Nel bagagliaio di ...La onlus ProVita nel mirino del collettivo Non Una di Meno per la sua campagna contro la pillola abortiva Ru486. Imbrattati i manifesti prolife. "Offesa e bullizzata con i media complici dello shit st ...I carabinieri della stazione di Comiso hanno tratto in arresto in flagranza del reato di tentato furto aggravato in concorso 2 fratelli di 39 e 37 anni e un loro complice di 58 anni, tutti originari d ...