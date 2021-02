Hong Kong segue Pechino e oscura la Bbc

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 12 febbraio 2021) La RTHK, il network pubblico e indipendente difinanziato dal governo locale, ha reso noto che dalle 23:00 di oggi smetterà di trasmettere il servizio di “Bbc World Service e Bbc News Weekly”. La mossa è maturata dopo l’mento imposto dalla National Radio and Television Administration, l’autorità di vigilanza in Cina, che ha accusato il canale britannico di aver gravemente violato i regolamenti con notizie “non vere e non imparziali”, minando gli interessi nazionali e la solidarietà etnica cinese. La reazione diè legata, tra l’altro, alle inchieste della Bbc sullo Xinjiang e allo stop alla Cgtn in Gb.