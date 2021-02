“Ho sempre detto no a Giulia Salemi” Importanti rivelazioni di Facchinetti sulla famosa influencer

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Francesco, ex cantante ora produttore discografico e agente, è stato ospite del format Casa Chi, un talk che si tiene in diretta sui canali social del giornale, e si è lasciato andare ad alcune osservazioni sull’edizione del Grande Fratello Vip che sta andando in onda e su alcuni dei protagonisti, come la bellissima persianala conosco da tantissimo tempo. Il messaggio che voglio farle arrivare è che basta lei e che quando mette troppo e va oltre i limiti è inutile. Il troppo stroppia. Ha una caratura importante, è una ragazza fortissima e con una grandissima forza di volontà. Il gioco delle parti Ha poi confessato: Lei è venuta a chiedere di lavorare con me un sacco di volte e le hodi no. Adesso avrei voglia io di ...

borghi_claudio : @Andunedhel Beh l'hanno sempre detto e fatto no? - CarloCalenda : È più di un anno che con @emmabonino parliamo di maggioranza Ursula. Ci siamo sentiti dire un milione di volte che… - RobertoBurioni : Non ci sono ancora prove solidissime che i vaccini a mRNA blocchino la trasmissione ma vi ho sempre detto che era a… - Bea9219 : @EmanuelaBalist1 @quellochecerchi Sul fatto di sentirsi esclusa l ho sempre detto e mi faceva tenerezza. Questo non… - ilatwitta : @ellamari53 @vguerrini70 @matteorenzi Ah, ecco...questo è molto diverso da quello che hai detto ieri. Nelle pmi fun… -

Ultime Notizie dalla rete : sempre detto

Rousseau hasì in percentuale perfetta: quasi 60 per cento alle ragioni del realismo e della ... Non, non ieri: il mostrare il disegnino - fumetto - montaggio in cui Draghi è sul cornicione ...Comein precedenza la flessione dell'utile netto è stato un effetto dell'emergenza sanitaria ... Prima di attivare qualsiasi posizione èconsigliabile fare pratica senza rischi ...Arianna aveva raccontato di essere al piano di sotto della villetta, nella tavernetta insieme a suo padre; di aver sentito un rumore e di esser salita poi al piano di sopra dove era stata aggredita da ...“Non ho mai detto a Giampi, né tantomeno a Berlusconi, di far lavorare mio fratello”: Manuela Arcuri si racconta a Peter Gomez in una puntata de ...