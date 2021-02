“Ho il cancro | aiutatemi” Raccoglie 50mila euro di donazioni | ma quello che si scopre poco dopo lascia tutti senza parole

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Una storia triste, offensiva, vergognosa. Nicole Elkabbass aveva annunciato sui social di avere unalle ovaie e di non potersi permettere il pagamento delle cure necessarie. Per questo motivo aveva organizzato una raccolta fondi sul web, ma in realtà la donna era in perfetta salute e aveva deciso di puntare sulla generosità degli altri per pagare alcuni debiti di gioco. La donna, che vive nel Regno Unito, ha 42 anni, è affetta da ludopatia e aveva escogitato la truffa per poter pagare debiti di gioco e concedersi qualche lusso extra. La cosa assurda è cheaver annunciato di avere unalle ovaie sui social, Nicole aveva anche lanciato una raccolta fondi sulla nota piattaforma GoFundMe, sostenendo di non potersi permettere le cure in un presunto centro d’eccellenza in Spagna. Come riporta anche la BBC, circa 600 utenti ...