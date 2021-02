Henkel chiude uno stabilimento in Italia | 150 lavoratori a rischio a Lomazzo

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 12 febbraio 2021) La multinazionaleha fatto sapere, attraverso una nota, cherà una delle sue sedi produttive in. Più precisamente quella storica di(Como), attiva dal 1933. L’azienda tedesca ha infatti deciso di puntare tutto sulla fabbrica di Ferentino (Frosinone), che diventerà “l’unico polo produttivo di laundy and home care” del nostro Paese. Immediata la reazione dei sindacati, che hanno minacciato azioni legali ai danni della società. Le operazioni dell’azienda si dividono in tre settori per altrettante aree di mercato. Si tratta di home care, con prodotti per la casa come i detersivi per il bucato e i piatti, personal care, con i prodotti per la cura della persona come saponi e dentifrici, e adhesives, sealants and surface tratment, con la produzione di adesivi e sigillanti....