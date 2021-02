Henkel chiude lo stabilimento di Lomazzo | a rischio 150 posti di lavoro

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – La multinazionale tedescaannuncia la chiusura della storica sede comasca aperta nel 1933. Si tratta dello stabilimento diche coinvolge circa 150 persone tra dipendenti direttie appalti collegati e cherà i battenti entro giugno. L’azienda tedesca ha deciso di “consolidare la produzione italiana di detergenti per il bucato e le stoviglie presso il sito di Ferentino, in provincia di Frosinone”, che diventerà così “l’unico polo produttivo di laundry & home care in Italia”. Di conseguenza – si legge nella nota della multinazionale – “le attività e i volumi attualmente gestiti dall’unità produttiva diverranno assorbiti da Ferentino e, in parte, da altri siti europei del gruppo. Lo stabilimento dicesserà la sua attività entro ...