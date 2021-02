Heerenveen | arriva l’ex Genoa Lasse Schone | contratto fino giugno per il danese

(Di venerdì 12 febbraio 2021)centrocampista del, dopo aver rescisso il propriocon il club rossoblù, ha deciso di fare ritorno in Olando. Il, infatti, ha siglato un accordocon l’, squadra in cui ha già militato dal 2002 al 2006 nel settore giovanile, per poi trasferirsi al De Graafschap. SportFace.

Il 21enne danese in prestito dal Sassuolo, ma in questi primi sei mesi di campionato ha ... Due anni fa l'avventura in Olanda all'Heerenveen (7 reti in 27 partite) e lo scorso ottobre il nuovo ...