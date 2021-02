Hawkeye | Hailee Steinfeld Kate Bishop mira al bersaglio nelle nuove foto dal set

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 12 febbraio 2021)dal set della serie Disney+, in cui vediamo in azione la protagonistanei panni di, interpretata daaldal set di, la serie Marvel in arrivo su Disney+ attualmente in produzione ad Atlanta. Salvo imprevisti,dovrebbe debuttare alla fine di quest'anno. Leimmagini diffuse da Just Jared mostrano la giovane co-protagonistain azione, mentre punta il suo arco e si allena, effettivamente è la ...