Hamburger vegetariano di Sconcertante | Striscia la Notizia scova il ristoratore più fesso di tutti i tempi | Video

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Refusi, errori e i cartelli più incredibili nei quali ci si può imbattere. Siamo nel regno di Cristiano Militello ala, ossia la rubrica "il cartellone", proposta nell'edizione del tg satirico di Canale 5 in onda nella serata di ieri, giovedì 11 febbraio. Tutto il meglio del peggio, insomma, a partire da una peculiare confezione di spaghetti surgelati, venduta all'estero. Il nome? "Kaghetti". E Militello chiosa: "Un prodotto fatto in Italia e disfatto all'estero". Si prosegue con un surreale cartello comparso su un'autostrada. Un divertentissimo refuso che deve aver lasciato basiti gli automobilisti che lo hanno letto: "Per Bologna rabbia a banchi". Già, "rabbia" e non "nebbia". Piuttosto incredibile. E Militello si chiede: "Intendevano nebbia? In effetti anche quando sei arrabbiato non ci vedi più dal ...

regionalatbugg : Triste perché non esiste più il mio hamburger vegetariano preferito e ne ho rimasti solo due in frigo -

Ultime Notizie dalla rete : Hamburger vegetariano

Gambero Rosso

... chi ha realizzato i primivegetali, ad esempio, ha sintetizzato in laboratorio una ...i surrogati di carne e uova rappresentano un modo per ridurne il consumo anche tra chi non è...Sempre nel calcio, l'inglese Stanley Matthews , vincitore di un Pallone d'Oro,convinto ...aver abbandonato il consumo di carne (e pensare che era testimonial di un produttore di..Abbiamo messo a confronto calorie, proteine, grassi e sale di 100 grammi di macinato con la stessa quantità di una delle sue alternative vegetali più diffuse. In attesa che anche in Italia arrivi la c ...McDonald's lancia in Svezia il McPlant, panino di carne vegetale. Si tratta di una prova che vede coinvolta anche la Danimarca ...