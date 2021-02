Hai queste bollicine sulle braccia? Ecco cosa le causa! (Di venerdì 12 febbraio 2021) La pelle è l’organo più esteso del nostro corpo. La sua funzione è quella di proteggere tutti gli organi interni. Essendo esposta, spesso si irrita, può arrossarsi prudere o essere soggetta ad eruzioni cutanee di vario genere. Brufoletti e bollicine possono essere il risultato di semplici sfregamenti con materiali allergizzanti o semplicemente irritanti. Normalmente non si tratta di nulla di preoccupante e, il più delle volte, si risolvono da soli. Quando però appaiono con frequenza e faticano a sparire è il caso di approfondire il motivo della loro comparsa, per escludere si tratti di una patologia. Quando dobbiamo fare attenzione alle eruzioni cutanee Come già detto, se l’irritazione della pelle avviene con frequenza e tende a persistere è meglio cominciare a farsi qualche domanda. Il particolare se appaiono delle bollicine, sul retro del braccio, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 12 febbraio 2021) La pelle è l’organo più esteso del nostro corpo. La sua funzione è quella di proteggere tutti gli organi interni. Essendo esposta, spesso si irrita, può arrossarsi prudere o essere soggetta ad eruzioni cutanee di vario genere. Brufoletti epossono essere il risultato di semplici sfregamenti con materiali allergizzanti o semplicemente irritanti. Normalmente non si tratta di nulla di preoccupante e, il più delle volte, si risolvono da soli. Quando però appaiono con frequenza e faticano a sparire è il caso di approfondire il motivo della loro comparsa, per escludere si tratti di una patologia. Quando dobbiamo fare attenzione alle eruzioni cutanee Come già detto, se l’irritazione della pelle avviene con frequenza e tende a persistere è meglio cominciare a farsi qualche domanda. Il particolare se appaiono delle, sul retro del braccio, ...

