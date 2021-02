Ha senso testare gli animali domestici per il Covid? (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb – Pochi giorni fa, si è diffusa la notizia che in Corea del Sud è possibile sottoporre gratuitamente al test per il Covid i propri animali domestici. Questo a seguito del riscontro di un caso di positività di un gatto, il quale viveva a stretto contatto con la famiglia che risultava contagiata. Come abbiamo già spiegato su questo giornale, gli animali non sono suscettibili all’infezione come gli umani, ma molto raramente possono essere interessati da contagio accidentale per stretto contatto con soggetti positivi ed eliminatori. I contagi nei gatti si contano con le unità, e a volte in seguito alla presenza di altri virus respiratori strettamente felini. Ancora una volta giova ricordare che non occorre avere paura, ma basta attuare le classiche precauzioni. Test su animali ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb – Pochi giorni fa, si è diffusa la notizia che in Corea del Sud è possibile sottoporre gratuitamente al test per ili propri. Questo a seguito del riscontro di un caso di positività di un gatto, il quale viveva a stretto contatto con la famiglia che risultava contagiata. Come abbiamo già spiegato su questo giornale, glinon sono suscettibili all’infezione come gli umani, ma molto raramente possono essere interessati da contagio accidentale per stretto contatto con soggetti positivi ed eliminatori. I contagi nei gatti si contano con le unità, e a volte in seguito alla presenza di altri virus respiratori strettamente felini. Ancora una volta giova ricordare che non occorre avere paura, ma basta attuare le classiche precauzioni. Test su...

