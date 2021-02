Guardiola allenatore del mese in Premier League: raggiunto Klopp (Di venerdì 12 febbraio 2021) Pep Guardiola è stato premiato come allenatore del mese di gennaio in Premier League: ecco le parole del tecnico del Manchester City Pep Guardiola è stato premiato come miglior allenatore del mese di gennaio in Premier League. Le sue parole. «Ciò che questa squadra ha ottenuto a gennaio, vincere tutte le nostre partite, nonostante tutte le restrizioni che dobbiamo affrontare, è notevole. Questo dimostra quanto siano concentrati i miei giocatori e il mio staff. Sono incredibili e sono orgoglioso di lavorare al loro fianco. Ogni singola persona coinvolta merita un enorme credito». A huge congratulations to Pep Guardiola of @ManCity, January’s Barclays Manager of the Month in the ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Pepè stato premiato comedeldi gennaio in: ecco le parole del tecnico del Manchester City Pepè stato premiato come migliordeldi gennaio in. Le sue parole. «Ciò che questa squadra ha ottenuto a gennaio, vincere tutte le nostre partite, nonostante tutte le restrizioni che dobbiamo affrontare, è notevole. Questo dimostra quanto siano concentrati i miei giocatori e il mio staff. Sono incredibili e sono orgoglioso di lavorare al loro fianco. Ogni singola persona coinvolta merita un enorme credito». A huge congratulations to Pepof @ManCity, January’s Barclays Manager of the Month in the ...

