Guanti lunghi | da Grace Kelly a Miley Cyrus

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Isono da sempre accostati a un’idea di eleganza, fascino e sensualità. E la cosa non stupisce visto che nel corso del tempo sono stati sempre riservati a momenti solenni, cerimonie o a eventi mondani dall’ora del cocktail in poi. Questo infatti è l’elemento che li diversifica dalla variante corta. Nati nella notte dei tempi di pari passo con la vita dell’Homo Sapiens, ihanno nel corso dei secoli seguito strade diverse che includevano ceti nobili, ricca borghesia, membri del clero, umili lavoratori, sportivi, medici. Cambiando forme e materiali hanno coperto le mani di ogni tipo di persona. Parlando di quelliperò si palesa senza dubbio quell’allure sofisticata e chic. E la ragione è semplice. Rita Hayworth nel film Gilda del 1946. Foto Getty La Golden Age dei...

Centwa : Ora sto ascoltando Sempiternal e sono ritornato nel 2013 a quando avevo i capelli lunghi e giravo con i guanti tagl… - Cami71Michele : @StatusMentali @ViolaMilano I guanti lunghi e bianchi -

Ultime Notizie dalla rete : Guanti lunghi

Amica

A completare il look erano accessori di colore nero,e cravatta. Miley Cyrus nel pre - ... Un motivo che richiamava l'elegante copricapo, che adornava icapelli scuri. L'outfit da biker di ...Doppio paio di, doppia mascherina, tuta biologica, soprascarpe. Eppure, è bastato un attimo, ... Al fianco del dottor Massimo, durante igiorni di malattia, sono tante le perone che hanno ...I guanti lunghi hanno sempre fatto sognare lasciando il segno nei film e sul red carpet. E tornano come l'accessorio da star inverno 20/21 ...L'INTERVENTOArresto con inseguimento grazie alla segnalazione di un cittadino. È successo in piena notte nella zona di via della Pallotta, dove sono intervenuti agenti della squadra ...