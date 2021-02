Grillo stila le priorità | Draghi risponde | prevale il Sì | ma il MoVimento si spacca

(Di venerdì 12 febbraio 2021) E’ stato difficile se non impossibile concentrarsi, in questi giorni concitati e caotici, sulle poche cose serie, sulle questioni centrali e importanti a cui potrebbe iniziare a dare risposta il governonell’arco di un orizzonte temporale che verosimilmente sarà circoscritto e limitato all’elezione del nuovo presidente della Repubblica di cui, ad oggi, lo stessosembra essere il candidato più probabile. L’estrema difficoltà di poter valutare in modo spassionato e razionale, al netto di pregiudizi e tifoserie, l’opportunità di stare dentro questo singolare e inusitato governo di “unità nazionale” o di rimanere cautamente a una distanza di sicurezza con una sfiducia costruttiva o con una iniziale astensione deriva in primo luogo dal contesto irresponsabile, tragicomico e paradossale da cui è originata la crisi. E più ancora dalla narrazione ...

inserisci nel suo decalogo anche una ' patrimoniale grandi ricchezze ' e pure una ' legge sul conflitto di interessi' : sulla prima esistevano degli emendamenti cancellati dalla legge di ...A quel punto Bersaniun calendario di consultazioni. Prima di confrontarsi con partiti con tanto di streaming con Beppe, il numero uno del Nazareno di allora incontra le parti sociali , ...Torna a far parlare di sé il capo politico del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo. Proprio nel giorno della votazione ‘Rousseau ‘, viene stilata una lista con 17 punti del nuovo programma del Movim ...Ci sono leggi “normali” come le preferenze nella legge elettorale, altre già depositate in Parlamento come la riforma della giustizia, altre ancora che difficilmente vedranno la luce. O almeno non con ...