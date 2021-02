Grave lutto nel giornalismo: è morto Paolo Isotta, storico critico musicale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Paolo Isotta, firma storica del Corriere della Sera e poi critico musicale del Fatto Quotidiano, è morto in casa sua a Napoli: aveva 70 anni. Si è spento improvvisamente questa mattina nella sua casa di Napoli Paolo Isotta, una delle più autorevoli voci della musicologia italiana. Autore di alcuni dei più importanti saggi sui massimi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 12 febbraio 2021), firma storica del Corriere della Sera e poidel Fatto Quotidiano, èin casa sua a Napoli: aveva 70 anni. Si è spento improvvisamente questa mattina nella sua casa di Napoli, una delle più autorevoli voci della musicologia italiana. Autore di alcuni dei più importanti saggi sui massimi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

