Grave incidente in bicicletta per Alonso: frattura alla mandibola, ma è cosciente (Di venerdì 12 febbraio 2021) Grave incidente stradale per Fernando Alonso: il pilota spagnolo, che nel 2021 sarebbe tornato a competere nel Mondiale di Formula 1 alla guida della Alpine, è stato centrato da un'automobile mentre si stava allenando in bicicletta per le strade di Lugano. Subito soccorso e ricoverato in un ospedale della zona, i primi esami hanno evidenziato la frattura della mandibola e diversi danni ai denti. Successivamente è stato trasferito a Berna per sottoporsi a nuovi test medici. Il team Alpine ha diramato un comunicato per rendere note le condizioni di Alonso: "Fernando è cosciente, in buon stato d'animo ma sta aspettando ulteriori esami".

Ultime Notizie dalla rete : Grave incidente Tamponamento tra auto e camion sulla Monti Lepini: grave una donna

Incidente sulla Monti Lepini, grave una cinquantaquattrenne di Giuliano di Roma. È successo ieri pomeriggio intorno alle 17 nel territorio di Patrica. Coinvolte una Panda condotta dalla donna e un ...

Roma, attraversa la strada e viene preso in pieno da una Smart: grave 46enne

Brutto incidente quello avvenuto ieri sera, intorno alle 21, in piazza Epiro in prossimità dell'incrocio con via Mauritania. Una Smart, condotta da un uomo di 60 anni, ha investito un pedone di 46 anni. ...

Grave incidente tra Usmate e Carnate, schianto tra due auto: 3 feriti MBnews Grave incidente a Custonaci: scontro Auto – Furgone Portavalori

Gravissimo Incidente a Custonaci scontro tra un auto e un portavalori, ferito un ragazzo di San Vito lo capo. Secondo quanto appreso un un auto che viaggiava in direzione Trapani per cause ancora in c ...

F1, Fernando Alonso operato dopo l'incidente: le sue condizioni

Fernando Alonso ha evitato il peggio: secondo le indiscrezioni in arrivo dal team Alpine, il pilota asturiano sarà regolarmente in pista in Bahrain, per i test che anticiperanno il Mondiale di Formula ...

