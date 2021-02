Grande Fratello Vip | urla fuori dalla Casa | “Tuo figlio non guarda più la tv”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Come ogni venerdì ormai da mesi anche oggi l’evento più atteso, in termini televisivi, è la puntata di questa sera delVip. Il reality che ben cavalca il successo riscosso mercoledì sera grazie al TZ Late Show di Tommaso Zorzi che si è affermato, nonostante la tarda ora di trasmissione, (durante il quale si è parlato anche di orge e ménage à trois) in termini di share in maniera significativa, indice oltretutto di quello che con tutta probabilità sarà il futuro dell’influencer che potrebbe, uscito, approdare direttamente nello studio di un altro reality, L’Isola dei Famosi 2021. Una prima serata che si prevede intensa anche alla luce di uno degli ultimi avvenimenti al confine della: al di là delle mura qualcunoparole pesanti a Pierpaolo ...