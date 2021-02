Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando contro Maria Teresa Ruta: la sua strategia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sembrerebbe essere una separazione definitiva quella di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando da Maria Teresa Ruta. Se fino a poco tempo fa li vedevamo confidarsi tutte e tre nella Grande camera da letto del Gf Vip, ora gli invitati alle “chiacchiere notturne” sono solo più due, i più giovani del trio. Dalle loro parole sembra molto difficile pensare a una riconciliazione. Troppe incertezze sulla Ruta “Lei fa dei viaggi tutti suoi!” hanno dichiarato Tommaso e Stefania durante una chiaccherata notturna tra mercoledì e giovedì. “L’altra volta che ci ha detto ‘Voi volete andare via, la gente potrebbe pensare che andate via tanto ormai vince Dayane’– ha ricordato la showgirl parlando con l’amico, per ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sembrerebbe essere una separazione definitiva quella dida. Se fino a poco tempo fa li vedevamo confidarsi tutte e tre nellacamera da letto del Gf Vip, ora gli invitati alle “chiacchiere notturne” sono solo più due, i più giovani del trio. Dalle loro parole sembra molto difficile pensare a una riconciliazione. Troppe incertezze sulla“Lei fa dei viaggi tutti suoi!” hanno dichiaratodurante una chiaccherata notturna tra mercoledì e giovedì. “L’altra volta che ci ha detto ‘Voi volete andare via, la gente potrebbe pensare che andate via tanto ormai vince Dayane’– ha ricordato la showgirl parlando con l’amico, per ...

GrandeFratello : Il televoto di 'Grande Fratello Vip' che vedeva coinvolte Alda D'Eusanio e Samantha De Grenet è stato annullato a c… - trash_italiano : ?? Alda D’Eusanio espulsa dal Grande Fratello Vip con effetto immediato: decisione di Mediaset. #GFVIP - QuiMediaset_it : Mediaset fa espellere Alda D’Eusanio da Grande Fratello Vip #GfVip - Diamant00927629 : @StraNotizie mi sa che voi non state vedendo il Grande Fratello per scrivere ste cagate! Fate ridere! - Terry1893621895 : Ma solo a me il sito del grande fratello non mi fa votare? Sto sclerando male #tzvip -