Grande Fratello vip | le parole d’amore tra Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi | il video

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Ilvip si prepara a festeggiare il San Valentino? Può essere, del resto in queste ore la Casa si tinge sempre più di miele e amore grazie alle dichiarazioni reciproche tra. Il loro amore sembra rafforzarsi dopo la crisi della scorsa settimana e le liti che hanno destabilizzato la Casa. Ledialvip “Ho un problema piùdi me. Non sono innamorato di te. Mi sto molto innamorando di te“. Sono queste ledialla suanel silenzio del giardino della Casa, dopo una lunga giornata passata in preda alle difficoltà. Le ...

Alfonso Signorini si definisce cinico, come tutti un po' in tv, ma anche il regista di questo vip 2020 più che il domatore o il conduttore, e poi si rivela sorpreso dall'affetto del pubblico in tutti questi mesi e di come i vipponi siano diventati 'vicini di casa' per tutti gli... Per tale motivo, diverse persone hanno notato che il ragazzo è solito odorarsi le mani di tanto in tanto. In queste ore sul web sta circolando un video decisamente insolito che riguarda un comportamen... Le vicende di Alda D'Eusanio al Grande Fratello Vip sono note. Prima l'uso di parole che potevano costarle la squalifica, poi la squalifica arrivata davvero per via di quanto detto su Laura Pausini e...