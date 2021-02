Grande Fratello Vip | anticipazioni puntata 12 febbraio 2021

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Stasera, venerdì 12, torna l'appuntamento serale con una nuovadelVip 5, condotto da Alfonso Signorini. In studio, gli opinionisti Pupo e Antonella Elia, e naturalmente gli ex concorrenti di questa edizione. Cosa succederà nella casa più spiata d'Italia? Tutte leGF Vip: la reunion Zenga Ancora una volta, Andrea Zenga sarà tra i protagonisti delladelVip 5, in onda stasera 12. Alfonso Signorini ha organizzato un incontro a tre, che coinvolge il concorrente, il figlio Niccolò e il padre Walter. Ne vedremo delle belle, tutto ciò, accadrà prima del verdetto riguardante l'eliminazione, per cui sono in ...