Governo | Zingaretti | “Pd non ha avanzato una rosa di nomi per l’esecutivo Ci rimettiamo a Draghi”

"Il Pd non ha avanzato alcuna rosa di nomi per la composizione del Governo. Come ho detto ieri, ci rimettiamo al rispetto dell'articolo 92 della Costituzione che conferisce al Presidente della Repubblica e al Presidente incaricato questo compito. Un' ipotesi sulla quale c'è l'unanimità della direzione nel corso della quale abbiamo suggerito dei criteri per la squadra: qualità, pluralismo politico, differenza di genere". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti a margine di una visita al Policlinico di Tor Vergata a Roma

