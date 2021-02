Governo, Verini (Pd): “Bene voto M5s, rafforzare asse anche per amministrative”. Cuperlo: “Esecutivo con Lega e destre sia solo di scopo” (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Il sì del M5s al Governo Draghi dopo il voto su Rousseau? Bene, è un voto positivo. Ora bisogna rafforzare l’asse e il polo progressista con M5s e LeU, anche in vista delle prossime elezioni amministrative e delle prossime politiche, quando saranno”. Così, Walter Verini, al termine della direzione del Partito democratico. “La divisione nel gruppo M5s, emersa anche nel voto, rischia di rendere meno compatta la vecchia maggioranza? Credo che il M5s sia di fronte a una prova di ulteriore maturazione, ma l’esito è chiaro”, ha aggiunto pure Gianni Cuperlo, in merito al via libera dato dagli iscritti pentastellati al prossimo Esecutivo. Eppure, in vista della prossima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Il sì del M5s alDraghi dopo ilsu Rousseau?, è unpositivo. Ora bisognal’e il polo progressista con M5s e LeU,in vista delle prossime elezionie delle prossime politiche, quando saranno”. Così, Walter, al termine della direzione del Partito democratico. “La divisione nel gruppo M5s, emersanel, rischia di rendere meno compatta la vecchia maggioranza? Credo che il M5s sia di fronte a una prova di ulteriore maturazione, ma l’esito è chiaro”, ha aggiunto pure Gianni, in merito al via libera dato dagli iscritti pentastellati al prossimo. Eppure, in vista della prossima ...

