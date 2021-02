Governo: torna Brunetta, bis alla pubblica amministrazione (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - torna alla pubblica amministrazione Renato Brunetta. Consigliere economico della presidenza del Consiglio con i governi Craxi, Amato e Ciampi, presidente della commissione per la Riforma del mercato del Lavoro con il ministro Gianni De Michelis, Renato Brunetta approda per la prima volta al Governo nel 2008 con Silvio Berlusconi, chiamato a ricoprire l'incarico di ministro della pubblica amministrazione. La sua riforma punta a valutare e premiare il merito per rendere più efficienti gli uffici pubblici. Classe 1950, economista e professore universitario, in Forza Italia si è sempre occupato di tematiche economiche, come europarlamentare, deputato e responsabile Economia del partito. Capogruppo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) -Renato. Consigliere economico della presidenza del Consiglio con i governi Craxi, Amato e Ciampi, presidente della commissione per la Riforma del mercato del Lavoro con il ministro Gianni De Michelis, Renatoapproda per la prima volta alnel 2008 con Silvio Berlusconi, chiamato a ricoprire l'incarico di ministro della. La sua riforma punta a valutare e premiare il merito per rendere più efficienti gli uffici pubblici. Classe 1950, economista e professore universitario, in Forza Italia si è sempre occupato di tematiche economiche, come europarlamentare, deputato e responsabile Economia del partito. Capogruppo ...

