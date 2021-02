(Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Triestino, classe 1974, sposato con tre figli, l'edile Stefanoritorna al, con Mario Draghi, come. Già capogruppo del M5S al Senato,si è laureato in ingegneria con il massimo dei voti e nel corsoa sua carriera professionale si è specializzato nella "progettazione e gestione dei processi edilizi, con particolare riferimento alle opere pubbliche". Nel 2005 ha fondato il Gruppo Beppe Grillo Trieste, dal 2011 al 2016 è stato consigliere comunale nel capoluogo giuliano. Alle elezioni politiche del 2018 diventa senatore e il 6 giugno 2018 viene eletto presidente del gruppo parlamentare. Dal 2018 è referentea funzione Lex Iscritti sulla ...

Radio1Rai : ?? #Governo Draghi composizione Esecutivo Giancarlo Giorgetti Sviluppo economico Vittorio Colao Innovazione Stefano… - you_trend : Dei 25 membri del nuovo governo, 9 erano già ministri nel governo uscente guidato da Giuseppe #Conte. Di essi, 2 ha… - Silvia94581613 : RT @you_trend: Dei 25 membri del nuovo governo, 9 erano già ministri nel governo uscente guidato da Giuseppe #Conte. Di essi, 2 hanno cambi… - TV7Benevento : Governo: Patuanelli, l'ingegnere-grillino ministro dell'Agricoltura... - giap87625642 : RT @you_trend: Dei 25 membri del nuovo governo, 9 erano già ministri nel governo uscente guidato da Giuseppe #Conte. Di essi, 2 hanno cambi… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Patuanelli

... Mario Draghi, ha presentato ufficialmente la composizione del. 23 in tutto i ministri del ... Giancarlo Giorgetti allo Sviluppo economico, Stefanoall'Agricoltura, Roberto Cingolani ......giuramento del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e dei componenti il nuovo... al MiSE Giancarlo Giorgetti , Ministro delle Politiche Agricole Stefano, Roberto ...In tutto sono 23 i ministri della squadra Draghi: 15 politici e 8 tecnici. Si conferma, come da indiscrezioni, il 'mix' nella composizione di governo in ...Numero due della Lega e braccio destro di Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti è considerato il "mediatore" che ha favorito la svolta del leader della Lega alla ...