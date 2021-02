Governo, Partito Gay: “Cartabia ministra rischio per diritti Lgbt+” (Di venerdì 12 febbraio 2021) ROMA – “La Cartabia ha affermato che si deve differenziare la famiglia da altre forme di convivenza e non permettere il matrimonio omosessuale. Sarà in grado di tutelarci?”. Lo domanda Fabrizio Marrazzo, portavoce Partito Gay per i diritti Lgbt+, Solidale, Ambientalista, Liberale. Leggi su dire (Di venerdì 12 febbraio 2021) ROMA – “La Cartabia ha affermato che si deve differenziare la famiglia da altre forme di convivenza e non permettere il matrimonio omosessuale. Sarà in grado di tutelarci?”. Lo domanda Fabrizio Marrazzo, portavoce Partito Gay per i diritti Lgbt+, Solidale, Ambientalista, Liberale.

