Governo | la diretta – Draghi ha sciolto la riserva | il giuramento domani alle 12 Attesa per la lista di ministri

Mario Draghi è al Quirinale per sciogliere la riserva a Sergio Mattarella. È attesa per la lista dei ministri, che il premier comunicherà alla fine del suo colloquio col presidente della Repubblica. Alcune decine di persone, assiepate di fronte al Palazzo della Consulta hanno atteso l'arrivo al Quirinale del presidente del Consiglio incaricato. Prima di recarsi al Colle, l'ex presidente della Bce si è fermato circa un'ora nella sua residenza romana, in zona Parioli. Come da prassi istituzionale, dopo il suo passaggio al Quirinale Draghi incontrerà il presidente del Senato, Elisabetta Casellati e quello della Camera, Roberto Fico. A dare la notizia della convocazione di Draghi è stato il profilo twitter del Quirinale. "Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,

