Governo, il premier incaricato Draghi alle 19 al Quirinale per sciogliere la riserva (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi salirà al Quirinale oggi, venerdì 12 febbraio 2021, alle ore 19,00 per sciogliere la riserva e accettare ufficialmente l'incarico per la formazione del nuovo esecutivo, comunicando la squadra dei ministri. Draghi aveva accettato "con riserva" l'incarico conferitogli dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale lo scorso 3 febbraio. Dopo aver verificato la disponibilità delle forze politiche a sostenere la formazione del Governo, può quindi sciogliere la riserva in senso positivo. L'ex presidente della Bce nei giorni scorsi ha concluso le consultazioni con le forze politiche e le componenti sociali. Tutti i partiti ...

