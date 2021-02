Governo | il discorso di Mario Draghi al Quirinale | DIRETTA

Leggi su tpi

(Di venerdì 12 febbraio 2021), ildial. LaIl premier incaricatoè atteso oggi, venerdì 12 febbraio 2021, alalle 19,00 per sciogliere la riserva.terrà unin cui annuncerà i nomi dei ministri. In questi giorni il premier incaricato ha raccolto la disponibilità di tutti i partiti politici (ad eccezione di FdI, che ha già detto che non voterà la fiducia) e ha incassato il voto favorevole degli iscritti alla piattaforma Rousseau, indetto dal M5S (dopo il quale Alessandro Di Battista ha lasciato il Movimento), nonché il voto unanime della direzione Pd sulla fiducia al. Di seguito le parole deldi ...