Governo: fuori i ministri pugliesi, restano i lucani. Ma sottosegretario alla presidenza sarà un altro tarantino ELENCO Conte non fa il ministro. Bellanova, Boccia e Turco non ci sono, conferma per Roberto Speranza e Luciana Lamorgese (Di venerdì 12 febbraio 2021) Meritate conferme, rispetto al precedente Governo, per Luciana Lamorgese e Roberto Speranza. La pattuglia pugliese dei ministri, invece, è azzerata: a parte Giuseppe Conte, fuori Teresa Bellanova e Francesco Boccia. fuori anche il sottosegretario Mario Turco. Peraltro nella prima riunione del Consiglio dei ministri sarà proposto quale sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli: un tarantino al posto di un altro tarantino. Secondo consecutivo: Taranto terra di sottosegretari. Domani a mezzogiorno ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 12 febbraio 2021) Meritate conferme, rispetto al precedente, per. La pattuglia pugliese dei, invece, è azzerata: a parte GiuseppeTeresae Francescoanche ilMario. Pernella prima riunione del Consiglio deiproposto qualeGarofoli: unal posto di un. Secondo consecutivo: Taranto terra di sottosegretari. Domani a mezzogiorno ...

matteorenzi : Io al governo? Se ci sarà spazio saremo felici di collaborare con nostri ministri e sottosegretari, ma ho messo sol… - ilriformista : È iniziata la resa dei conti nel @pdnetwork, che nelle ultime settimane non ne ha azzeccata una: monta la rabbia di… - galeazzobignami : Direi che come FdI abbiamo fatto bene a starne fuori. Mi sembra che di “altissimo profilo” questo Governo abbia po… - AnnaMar74773335 : RT @carlakak: 'Volete voi dire si al Governo Draghi per difendere tutte le nostre battaglie?' Fuori Bonafede, Azzolina e Costa; Revoca Ben… - ilblogdiBaC : ...no ma è bello sapere che da sto Governo è stato fatto fuori solo Conte. O quasi. #crisigoverno #GovernoDraghi #CheDioCiAiuti -