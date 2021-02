Governo Draghi, tensione M5S. Ira dei big: «Umiliati». Vittoria dell'ala filo-governista (Di sabato 13 febbraio 2021) Esulta l?ala governista M5S che porta a casa 4 dicasteri del Governo uscente, con Di Maio, Patuanelli, D?Incà e Dadone. E con Cingolani al ministero della Transizione ecologica,... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 13 febbraio 2021) Esulta l?alaM5S che porta a casa 4 dicasteri deluscente, con Di Maio, Patuanelli, D?Incà e Dadone. E con Cingolani al ministeroa Transizione ecologica,...

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - PicchioRocca : RT @MASSolid1: Come ci salveremo dal governo Draghi? - marialetiziama9 : RT @Signorasinasce: E comunque lo chiamerei Governo Draghi-Mattarella. Anzi... Mattarella-Draghi -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Draghi e la bacchetta magica che non c'è

... i problemi del nostro paese sono così numerosi e aggrovigliati che nessuno possiede la bacchetta magica per risolverli di colpo, nemmeno Mario Draghi. E però il nuovo governo varato dall'ex ...

Governo Draghi, terremoto M5s: 'Ci hanno asfaltati'. Rischio scissione

Dopo il via libera al governo Draghi si fa sempre più concreta l'ipotesi che il Movimento 5 Stelle possa perdere dei pezzi nei prossimi giorni. E lo strappo di Alessandro Di Battista è la spia di una ...

Nasce il governo Draghi: Franco al Mef, Giorgetti al Mise, Giovannini alle Infrastrutture, Cingolani ... Il Sole 24 ORE Governo: D'Elia (Pd), 'no donne Dem una battuta d'arresto, una battaglia da fare'

Roma, 13 feb (Adnkronos) - 'E’ nato il governo Draghi. Un governo d’eccezione, come chiesto dal Presidente Mattarella, che risponde alle ...

Prime rogne per il Premier Draghi!

Venerdì 12 febbraio, sono trascorsi appena pochi minuti da quando il Presidente del Consiglio oramai in carica, Mario Draghi, dalla sala stampa del Quirinale ha comunicata ai giornalisti la composizio ...

