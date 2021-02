Governo Draghi spacca il centrodestra, battaglia sulle Commissioni: «Non molliamo niente» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Governo Draghi. Si continua a parlare molto dell’ipotetica scissione del M5s, poco invece si discute dell’aria di crisi che tira nel centrodestra. Come si legge su “Il Corriere della sera” “formalmente, nessuno mette in dubbio l’unità del centrodestra, spaccato sul Governo Draghi, ma deciso a presentarsi compatto alle Comunali. Però sta salendo la tensione tra FI e Lega da una parte e FdI dall’altra. E una questione molto concreta può portare allo scontro”. Difatti per la prima volta con l’ex presidente della Bce si fa presente la possibilità di un esecutivo non tecnico, sostenuto da tutti i partiti eccetto quello di Giorgia Meloni, che ha ribadito più volte il no di FdI. leggi anche l’articolo —> Sondaggi, la maggioranza che sostiene il Governo ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 12 febbraio 2021). Si continua a parlare molto dell’ipotetica scissione del M5s, poco invece si discute dell’aria di crisi che tira nel. Come si legge su “Il Corriere della sera” “formalmente, nessuno mette in dubbio l’unità delto sul, ma deciso a presentarsi compatto alle Comunali. Però sta salendo la tensione tra FI e Lega da una parte e FdI dall’altra. E una questione molto concreta può portare allo scontro”. Difatti per la prima volta con l’ex presidente della Bce si fa presente la possibilità di un esecutivo non tecnico, sostenuto da tutti i partiti eccetto quello di Giorgia Meloni, che ha ribadito più volte il no di FdI. leggi anche l’articolo —> Sondaggi, la maggioranza che sostiene il...

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - Adnkronos : #GovernoDraghi, @DaniloToninelli: 'Su #Rousseau votato No, non mi siedo al tavolo con certi personaggi' - libellula58 : RT @Agenzia_Ansa: Draghi è già premier a Napoli. Nella bottega di S. Gregorio Armeno la sua statuina è stata collocata tra Putin e Biden… - MarceVann : RT @iMoliere: @EnrichettaNegri Lasciate stare Alessandro. Se vi sta bene stare con Draghi Salvini Berlusconi, stateci ma non fate la morale… -