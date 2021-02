Governo Draghi: sì da M5S su Rousseau, Di Battista lascia. Covid: cambiano i colori delle regioni (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tra stasera 12 febbraio e domenica 14 Draghi potrebbe salire al Quirinale, sciogliere la riserva e dar vita al suo Governo. Il Movimento 5 Stelle sosterrà il Governo. Lo ha deciso il 59,3% degli iscritti alla piattaforma Rousseau (44.177). Alessandro Di Battista, fortemente contrario, annuncia il suo addio a M5S. Oggi il monitoraggio settimanale della pandemia di Covid: scatteranno dal fine settimana nuovi cambi di colore per le regioni. Spaccatura nel Movimento In tutto le persone che hanno espresso la preferenza su Rousseau sono state 74.537. Poco meno di 120mila gli aventi diritto. Secondo Luigi Di Maio, gli iscritti M5s hanno dimostrato “coraggio e maturità”. Ma Alessandro Di Battista, il carismatico leader romano, non ci sta. E ha ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tra stasera 12 febbraio e domenica 14potrebbe salire al Quirinale, sciogliere la riserva e dar vita al suo. Il Movimento 5 Stelle sosterrà il. Lo ha deciso il 59,3% degli iscritti alla piattaforma(44.177). Alessandro Di, fortemente contrario, annuncia il suo addio a M5S. Oggi il monitoraggio settimanale della pandemia di: scatteranno dal fine settimana nuovi cambi di colore per le. Spaccatura nel Movimento In tutto le persone che hanno espresso la preferenza susono state 74.537. Poco meno di 120mila gli aventi diritto. Secondo Luigi Di Maio, gli iscritti M5s hanno dimostrato “coraggio e maturità”. Ma Alessandro Di, il carismatico leader romano, non ci sta. E ha ...

borghi_claudio : Grande Landini, sono sicuro che lo ius soli sia la prima cosa che hanno in mente i lavoratori Governo, Landini (C… - Adnkronos : #GovernoDraghi, @DaniloToninelli: 'Su #Rousseau votato No, non mi siedo al tavolo con certi personaggi' - CarloCalenda : Il Governo #Draghi apre delle possibilità per l’Italia, ma la responsabilità della politica rimane centrale. Un cam… - oggiconversano : Marco Patruno sul governo Draghi: 'C'è bisogno di una politica espansiva che aiuti chi è in difficoltà' - L’interve… - gioalbarosa : RT @Corriere: Chi saranno i ministri del governo #Draghi? Qui i nomi più quotati, sia tra i tecnici sia tra i politici ?? -