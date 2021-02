Governo, Draghi sale al Quirinale alle 19: cosa sta accadendo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ultima ora di pochi minuti fa, nuovo Governo, Mario Draghi sale al Quirinale alle 19, l’annuncio arriva dal Colle: cosa sta accadendo. L’attesa è finita: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà tra poco più di un’ora il Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, ex presidente della Bce. L’incontro avverrà come di consueto al Palazzo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ultima ora di pochi minuti fa, nuovo, Marioal19, l’annuncio arriva dal Colle:sta. L’attesa è finita: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà tra poco più di un’ora il Presidente del Consiglio incaricato, Mario, ex presidente della Bce. L’incontro avverrà come di consueto al Palazzo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

