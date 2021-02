Governo Draghi, Maria Cristina Messa è la nuova ministra dell’Università. Il profilo (Di venerdì 12 febbraio 2021) La ministra dell'Università, Cristina Messa, nata a Monza l'8 ottobre del 1961, è stata la prima donna a capo di una università milanese e la quarta in Italia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ladell'Università,, nata a Monza l'8 ottobre del 1961, è stata la prima donna a capo di una università milanese e la quarta in Italia. L'articolo .

