Governo, Draghi legge al Quirinale la lista dei suoi ministri: ecco chi sono – Video (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dalle riconferme del Conte 2 ai nuovi ingressi di area politica di Lega e Forza Italia, dai tecnici ai quattro ministri del Movimento 5 stelle. Mario Draghi legge la composizione del suo Governo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dalle riconferme del Conte 2 ai nuovi ingressi di area politica di Lega e Forza Italia, dai tecnici ai quattrodel Movimento 5 stelle. Mariola composizione del suo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - you_trend : ?? #BREAKING - LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO #DRAGHI ?? Presidente del Consiglio dei Ministri: Mario Draghi ?? Ministro… - _Sazed : @riventheripper @Ecate31 Questo non è un governo tecnico. questa è una ammucchiata del peggio con davanti la foglia… - mazzeo_marco : RT @Piero_De_Luca: Auguri di buon lavoro al Presidente Mario Draghi e ai Ministri del suo Governo. È una squadra composta da personalità co… -