Governo Draghi | le schede dei ministri | Franco all’Economia | Cartabia alla Giustizia | Giovannini ai Trasporti Confermati Di Maio | Lamrogese e Speranza Alla Transizione ecologica Cingolani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Ilè composto da 8 donne e 15 uomini. Si tratta di 15 politici, 8 tecnici: 4 M5s, 3 a Fi, Pd, Lega. 1 a Iv e Leu. I PROFILI – Esteri e cooperazione: Luigi Di– RestaFarnesina uno dei nomi più importanti per il Movimento 5 stelle. Un anno fa si è dimesso dal ruolo di capo politico dopo i malumori per la gestione interna: si è fatto da parte, a sorpresa, e si è concentrato sul ruolo di ministro degli Esteri. Ma ha continuato a essere centrale e punto di riferimento per il Movimento, tanto da essere l’ago della bilancia in molte delle decisioni. Nato ad Avellino e cresciuto a Pomigliano D’Arco, ha 34 anni. Nel 2013, neoelettoCamera divenne vicepresidente a Montecitorio. Cinque anni dopo divenne il candidato presidente del Consiglio per il ...