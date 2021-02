Governo Draghi, le reazioni alla lista dei ministri: congratulazioni e critiche al nuovo esecutivo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Governo Draghi è formato, con l’ex presidente della Bce che ha sciolto la riserva e presentato la lista dei ministri al Quirinale. Fino all’ultimo c’è stato il massimo riserbo su quali nomi sarebbero stati designati, con Mario Draghi che scelto la rosa dei ministri in stretta collaborazione con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come prevede l’art. 92 della Costituzione. Anche i partiti sono rimasti all’oscuro per tutta la durata delle consultazioni, rimanendo in bilico fino all’ultimo sulla percentuale di tecnici e politici. Ora il dato è tratto e le reazioni non si sono fatte attendere. Governo Draghi: la lista dei ministri “d’alto profilo” Il Governo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ilè formato, con l’ex presidente della Bce che ha sciolto la riserva e presentato ladeial Quirinale. Fino all’ultimo c’è stato il massimo riserbo su quali nomi sarebbero stati designati, con Marioche scelto la rosa deiin stretta collaborazione con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come prevede l’art. 92 della Costituzione. Anche i partiti sono rimasti all’oscuro per tutta la durata delle consultazioni, rimanendo in bilico fino all’ultimo sulla percentuale di tecnici e politici. Ora il dato è tratto e lenon si sono fatte attendere.: ladei“d’alto profilo” Il...

