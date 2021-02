Governo, Draghi lavora alla squadra di ministri: atteso al Colle tra stasera e domani per sciogliere la riserva (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ancora massimo riserbo sull’agenda del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Secondo quanto si prevede in ambienti parlamentari, l’ex presidente della Bce dovrebbe sciogliere la riserva tra questa sera e domani. Nel frattempo continua il lavoro per definire la squadra, in modo particolare, è una delle voci che circolano insistentemente, manca da riempire la casella relativa al ministero della Transizione ecologica proposto dal Movimento 5 stelle. Fonti vicine all’incaricato e fonti del Colle stamane hanno spiegato ai giornalisti che al momento non ci sono previsioni sui tempi. Ieri sera il M5s, dopo il voto sulla piattaforma Rousseau, ha dato il via libera all’ingresso nel Governo Draghi con il 39 per cento dei Sì. E ora la partita si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ancora massimo riserbo sull’agenda del presidente del Consiglio incaricato Mario. Secondo quanto si prevede in ambienti parlamentari, l’ex presidente della Bce dovrebbelatra questa sera e. Nel frattempo continua il lavoro per definire la, in modo particolare, è una delle voci che circolano insistentemente, manca da riempire la casella relativa al ministero della Transizione ecologica proposto dal Movimento 5 stelle. Fonti vicine all’incaricato e fonti delstamane hanno spiegato ai giornalisti che al momento non ci sono previsioni sui tempi. Ieri sera il M5s, dopo il voto sulla piattaforma Rousseau, ha dato il via libera all’ingresso nelcon il 39 per cento dei Sì. E ora la partita si ...

