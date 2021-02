Governo Draghi, la lista dei ministri del nuovo esecutivo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il premier incaricato Mario Draghi è salito al Quirinale alle 19 di oggi, venerdì 12 febbraio 2021, per conferire con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tutte le indiscrezioni dell’ultim’ora danno per certo che la riserva sarà sciolta e quindi il premier incaricato, mentre scriviamo, sta comunicando al capo dello Stato la lista dei ministri del nuovo esecutivo. Le voci dell’ultim’ora, proprio mentre Draghi varcava la porta del Quirinale, davano per certe alcune riconferme di ministri uscenti del Governo Conte bis. Roberto Speranza alla Salute, Luigi Di Maio agli Esteri, Dario Franceschini alla cultura. Ci sarebbero alcune new entry clamorose tra cui quella di Mara Carfagna, cui andrebbe il ministero per il Sud, e quella del supermanager ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il premier incaricato Marioè salito al Quirinale alle 19 di oggi, venerdì 12 febbraio 2021, per conferire con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tutte le indiscrezioni dell’ultim’ora danno per certo che la riserva sarà sciolta e quindi il premier incaricato, mentre scriviamo, sta comunicando al capo dello Stato ladeidel. Le voci dell’ultim’ora, proprio mentrevarcava la porta del Quirinale, davano per certe alcune riconferme diuscenti delConte bis. Roberto Speranza alla Salute, Luigi Di Maio agli Esteri, Dario Franceschini alla cultura. Ci sarebbero alcune new entry clamorose tra cui quella di Mara Carfagna, cui andrebbe il ministero per il Sud, e quella del supermanager ...

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - Adnkronos : #GovernoDraghi, @DaniloToninelli: 'Su #Rousseau votato No, non mi siedo al tavolo con certi personaggi' - LauraPepeHdz : RT @Radio1Rai: ??Governo #Draghi, composizione esecutivo: Luigi Di Maio Esteri Daniele Franco Economia Marta Cartabia Giustizia Enrico Gi… - PaoloSartori4 : RT @PierJoe87: Alla fine il migliore della crisi, renzi, è riuscito a far entrare forza italia e lega nel governo. Complimenti. #draghi #ma… -