Governo Draghi, il silenzio del banchiere cambia i talk. Mentana: «Non leggo toto-Ministri, non avrebbe senso» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Maratona Mentana E’ l’ora di Mario Draghi. Alle 19, il premier incaricato verrà ricevuto al Quirinale, dove scioglierà la riserva e – con ogni probabilità – consegnerà nelle mani del Capo dello Stato la lista dei nuovi Ministri. Un momento decisivo per le sorti politiche del Paese, che tuttavia l’informazione sta raccontando (per la prima volta dopo parecchio tempo) con una significativa penuria di indiscrezioni dovuta al riservatissimo silenzio dell’ex Presidente della Bce. Rompendo con le abitudini del recentissimo passato, quando dai palazzi trapelavano veline e sussurri ben prima delle dichiarazioni ufficiali, Draghi ha mantenuto un profilo di assoluta segretezza istituzionale, antica arte che sembrava essere scomparsa dalle consuetudini comunicative. Il che ha completamente messo in ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 12 febbraio 2021) MaratonaE’ l’ora di Mario. Alle 19, il premier incaricato verrà ricevuto al Quirinale, dove scioglierà la riserva e – con ogni probabilità – consegnerà nelle mani del Capo dello Stato la lista dei nuovi. Un momento decisivo per le sorti politiche del Paese, che tuttavia l’informazione sta raccontando (per la prima volta dopo parecchio tempo) con una significativa penuria di indiscrezioni dovuta al riservatissimodell’ex Presidente della Bce. Rompendo con le abitudini del recentissimo passato, quando dai palazzi trapelavano veline e sussurri ben prima delle dichiarazioni ufficiali,ha mantenuto un profilo di assoluta segretezza istituzionale, antica arte che sembrava essere scomparsa dalle consuetudini comunicative. Il che ha completamente messo in ...

