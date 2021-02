Governo Draghi, il giuramento sabato al Quirinale. Fiducia al Senato mercoledì, alla Camera giovedì (Di sabato 13 febbraio 2021) I leader sono stati informati all’ultimo, alcuni ministri hanno appreso di esserlo solo dalla lettura della lista. Ma non mancano gli scontenti. Il Governo dei competenti di Mario Draghi alla fine appare figlio dell’attenta lettura del manuale Cencelli. L’ex direttore della Bce ha dato spazio alla rappresentanza parlamentare ma ha messo i tecnici in ruoli chiave soprattutto in chiave Recovery plan, da Daniele Franco a Roberto Cingolani. La prospettiva appare di lunga durata, ma secondo alcuni il pluralismo politico sarebbe un viatico anche per una eventuale futura elezione di Draghi alla presidenza della Repubblica. Il Governo giurerà sabato al Quirinale alle 12, mentre un’ora dopo si terrà la cerimonia della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) I leader sono stati informati all’ultimo, alcuni ministri hanno appreso di esserlo solo dlettura della lista. Ma non mancano gli scontenti. Ildei competenti di Mariofine appare figlio dell’attenta lettura del manuale Cencelli. L’ex direttore della Bce ha dato spaziorappresentanza parlamentare ma ha messo i tecnici in ruoli chiave soprattutto in chiave Recovery plan, da Daniele Franco a Roberto Cingolani. La prospettiva appare di lunga durata, ma secondo alcuni il pluralismo politico sarebbe un viatico anche per una eventuale futura elezione dipresidenza della Repubblica. Ilgiureràalalle 12, mentre un’ora dopo si terrà la cerimonia della ...

