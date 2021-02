Governo Draghi | ecco la lista dei ministri del nuovo esecutivo

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - you_trend : ?? #BREAKING - LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO #DRAGHI ?? Presidente del Consiglio dei Ministri: Mario Draghi ?? Ministro… - Marzap17 : RT @ceciliadelia: buon lavoro al governo #draghi, ma è una ferita che nessuna democratica ne faccia parte #donnepd - OttaviaPozzati : Governo, Draghi scioglie la riserva. Ecco la lista dei ministri -

Mara Carfagna, nuova ministra per il Sud delè entrata in politica nelle file di Forza Italia e ha ricoperto l'incarico di ministro delle Pari Opportunità delBerlusconi IV . Mara Carfagna è nata a Salerno il 18 dicembre ...Luciana Lamorgese è il ministro dell'Interno del( TUTTI I MINISTRI DEL). È stata riconfermata al Viminale dopo aver svolto lo stesso incarico anche nel precedente esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Nata a Potenza l'...L’annuncio ufficiale della squadra di governo avverrà dopo l’incontro tra Draghi e Mattarella. Mario Draghi salirà alle 19 al Quirinale per sciogliere la riserva e comunicare al presidente Sergio Matt ...Roma, 12 febbraio 2021 - Sessant'anni, bresciano, Vittorio Colao è il nuovo ministro all'Innovazione tecnologica e Transizione digitale del governo Draghi. Laureato alla Bocconi, Colao consegue un Mas ...