Governo Draghi è nato | mix di politici e tecnici Domani giuramento alle 12

(Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – "Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa sera al Palazzo del Quirinale il professor Mario Draghi il quale ha accettato l'incarico di formare il Governo". Qualche minuto dopo le 19.30 ha preso la parola il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti che ha anche comunicato che "il giuramento del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e dei componenti il nuovo Governo avrà luogo al Palazzo del Quirinale Domani, 13 febbraio, alle ore 12". Subito dopo, come da prassi, è stato il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi a parlare per comunicare la lista dei Ministri nella quale non mancano elementi di continuità, in un mix tra tecnici e politici che bilancia ...

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - you_trend : ?? #BREAKING - LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO #DRAGHI ?? Presidente del Consiglio dei Ministri: Mario Draghi ?? Ministro… - steveG870 : @eroticamarena @eva_vinci C’è comunque più attesa delle liste di Eva e Amarena che non di quelle relative al nuovo Governo Draghi. - sergioscognas : @la_iovieno Draghi è riuscito nell'impresa di fare un governo peggiore del precedente, fatta eccezione per un paio di ministri tecnici -