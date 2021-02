Governo Draghi, dopo 10 anni il ritorno di Renato Brunetta alla Pubblica Amministrazione (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nasce il Governo Draghi tra novità e ritorni. Uno di questi è Renato Brunetta che diventa il nuovo ministro della Pubblica Amministazione, dieci anni dopo la prima volta. Fu a Palazzo Vidoni dal 2008 al 2011. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nasce iltra novità e ritorni. Uno di questi èche diventa il nuovo ministro dellaAmministazione, diecila prima volta. Fu a Palazzo Vidoni dal 2008 al 2011. L'articolo .

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - you_trend : ?? #BREAKING - LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO #DRAGHI ?? Presidente del Consiglio dei Ministri: Mario Draghi ?? Ministro… - ostinAzione : RT @Nonha_stata: In verità la relazione è inversa, avevano scelto #Draghi, per gestire i fondi del recovery e quindi hanno fatto cadere il… - nenanavi : RT @Maumol: La vera scommessa di Draghi è questo team di rivali a cui affida le riforme -