Governo Draghi, Crimi: "Temi M5S asse portante esecutivo" (Di sabato 13 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Il MoVimento 5 Stelle ha sempre messo al centro i Temi e gli obiettivi. Sempre. Lo abbiamo fatto quando eravamo all'opposizione, lo abbiamo fatto al Governo. Lo abbiamo fatto anche nel corso delle ultime consultazioni, senza imporre nomi, né trattando per qualche poltrona. Ora, grazie all'intuizione, alla tenacia e alla visione di Beppe Grillo, e grazie all'impegno comune siamo riusciti a dotare il Paese di un Ministero per la Transizione Ecologica". Lo scrive su Twitter Vito Crimi. "Un ministero -continua il capo politico del M5S- che includerà nella sfera ambientale tutte le competenze relative all'energia attualmente soggette agli altri ministeri. E fin da subito abbiamo chiesto che questo ministero venisse guidato da una personalità di altissimo livello, qual è Roberto Cingolani. È un risultato ...

