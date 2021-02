Governo Draghi, Cingolani ministro Transizione ecologica: chi è (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Adnkronos) - Nel mondo scientifico si dice che "non si muove nulla nella Transizione green senza una pattuglia di ricercatori e scienziati visionari che sappiano fornire gli strumenti" per il cambio di passo verso ecosistemi umani sostenibili. Per questo la nomina del fisico Roberto Cingolani a ministro della Transizione ecologica sembra fin da subito uno sbocco naturale per la costruzione di una società italiana più innovativa, più tecnologica ma anche più green. Roberto Cingolani, milanese, classe 1961, fisico e docente universitario, è arrivato al nuovo esecutivo Draghi come Chief Technology & Innovation Officer di Leonardo, ruolo che ricopre dal settembre 2019, e soprattutto come scienziato considerato nei lab di mezzo mondo un visionario con la mente sempre ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Adnkronos) - Nel mondo scientifico si dice che "non si muove nulla nellagreen senza una pattuglia di ricercatori e scienziati visionari che sappiano fornire gli strumenti" per il cambio di passo verso ecosistemi umani sostenibili. Per questo la nomina del fisico Robertodellasembra fin da subito uno sbocco naturale per la costruzione di una società italiana più innovativa, più tecnologica ma anche più green. Roberto, milanese, classe 1961, fisico e docente universitario, è arrivato al nuovo esecutivocome Chief Technology & Innovation Officer di Leonardo, ruolo che ricopre dal settembre 2019, e soprattutto come scienziato considerato nei lab di mezzo mondo un visionario con la mente sempre ...

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - you_trend : ?? #BREAKING - LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO #DRAGHI ?? Presidente del Consiglio dei Ministri: Mario Draghi ?? Ministro… - Agricolae1 : #Governo #Draghi, @masgiansanti @Confagricoltura : con il ministro @SPatuanelli @Mipaaf_ per vincere le sfide… - filotesa : RT @IosonoScala: #totoministri #PartitoDemocratico #italiaviva #Lega #sx #dx #Renzi SONDAGGIO: Questo governo #Draghi che questi ministr… -