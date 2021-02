Governo: Draghi atteso alle 19 al Quirinale, diretta video (Di venerdì 12 febbraio 2021) Attesa per la nuova squadra di Governo. Mario Draghi salirà al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alle 19. Lo spread chiude a 90 punti Leggi su firenzepost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Attesa per la nuova squadra di. Mariosalirà aldal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,19. Lo spread chiude a 90 punti

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - Adnkronos : #GovernoDraghi, @DaniloToninelli: 'Su #Rousseau votato No, non mi siedo al tavolo con certi personaggi' - MassimoChiaram7 : RT @lorenz_frigerio: Il tema #mafie sembra sia rimasto fuori dalle #consultazioni Eppure 10 anni fa #Draghi aveva ben chiara la minaccia c… - PaolaSacchi3 : RT @lucianoghelfi: Come segnalato da @paolasacchi su @StartMagNews un sito umbro ( -