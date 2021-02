Governo, Draghi al Quirinale per sciogliere la riserva: attesa la lista dei ministri (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceve alle 19 al Quirinale il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Il momento più atteso è quindi arrivato. Draghi, dopo due giri di consultazioni, ha messo a punto la squadra che lo affiancherà nel nuovo esecutivo da lui presieduto. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude a 90 punti, mentre si attende l’incontro tra il presidente del Consiglio incaricato e il Capo dello Stato per la formazione del nuovo esecutivo. I nomi della squadra L’attesa è tutta per i nomi della squadra di Governo, perché a questo punto il presidente del Consiglio ne discuterà col capo dello Stato. Domani 13 febbraio il giuramento e fra lunedì 15 e martedì 16 la fiducia prima alla Camera poi al Senato. Chi entrerà nel team del presidente è la domanda che, in ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceve alle 19 alil presidente del Consiglio incaricato Mario. Il momento più atteso è quindi arrivato., dopo due giri di consultazioni, ha messo a punto la squadra che lo affiancherà nel nuovo esecutivo da lui presieduto. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude a 90 punti, mentre si attende l’incontro tra il presidente del Consiglio incaricato e il Capo dello Stato per la formazione del nuovo esecutivo. I nomi della squadra L’è tutta per i nomi della squadra di, perché a questo punto il presidente del Consiglio ne discuterà col capo dello Stato. Domani 13 febbraio il giuramento e fra lunedì 15 e martedì 16 la fiducia prima alla Camera poi al Senato. Chi entrerà nel team del presidente è la domanda che, in ...

