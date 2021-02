Governo, Draghi al Colle alle 19: le prossime tappe (Di venerdì 12 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Sono ore decisive per la formazione del nuovo Governo guidato dal premier Draghi. Dopo giorni di stop and go, il Movimento Cinque Stelle ha finalmente espresso il sostegno all’ex presidente della Bce: l’ultimo ostacolo per il nuovo esecutivo è stato quindi scavalcato, e ora la palla passa al premier che dovrà recarsi al Colle per sciogliere la riserva. Secondo quanto apprende l’Ansa, Draghi salirà al Quirinale alle 19 di oggi. Il premier incaricato è stato visto stamattina lasciare a bordo di un’auto scortata la sua abitazione privata a Città della Pieve. Al presidente Mattarella comunicherà inoltre la lista di ministri, come riferisce il Corriere della Sera. Governo Draghi, mistero sulla squadra Avvolta nel mistero è anche la lista di ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 12 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Sono ore decisive per la formazione del nuovoguidato dal premier. Dopo giorni di stop and go, il Movimento Cinque Stelle ha finalmente espresso il sostegno all’ex presidente della Bce: l’ultimo ostacolo per il nuovo esecutivo è stato quindi scavalcato, e ora la palla passa al premier che dovrà recarsi alper sciogliere la riserva. Secondo quanto apprende l’Ansa,salirà al Quirinale19 di oggi. Il premier incaricato è stato visto stamattina lasciare a bordo di un’auto scortata la sua abitazione privata a Città della Pieve. Al presidente Mattarella comunicherà inoltre la lista di ministri, come riferisce il Corriere della Sera., mistero sulla squadra Avvolta nel mistero è anche la lista di ...

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - Adnkronos : #GovernoDraghi, @DaniloToninelli: 'Su #Rousseau votato No, non mi siedo al tavolo con certi personaggi' - ilbarone1967 : RT @francesco088661: Il SÌ per votare la FIDUCIA al Governo Draghi ha prevalso sui NO nella Piattaforma Rousseau del M5s, anche se NON in l… - cristalaltea : RT @M_decimoMeridio: a sinistra girano certi brucioridiculo con Salvini nel governo Draghi, quindi consiglierei a loro?? -