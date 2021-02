Governo Draghi. Accorato appello della Ugl Catania al neo premier: “Sud e Sicilia siano prioritari nell’agenda dell’esecutivo” (Di venerdì 12 febbraio 2021) La formazione del nuovo Governo nazionale guidato da Mario Draghi è seguita con molta attenzione anche dalla Ugl di Catania che, attraverso il segretario territoriale Giovanni Musumeci, lancia un Accorato appello al premier incaricato perché il sud e la Sicilia siano centrali nel progetto di rilancio del paese. “Questa nuova fase istituzionale che si è ... L'articolo UGL Sicilia. Leggi su uglsicilia (Di venerdì 12 febbraio 2021) La formazione del nuovonazionale guidato da Marioè seguita con molta attenzione anche dalla Ugl diche, attraverso il segretario territoriale Giovanni Musumeci, lancia unalincaricato perché il sud e lacentrali nel progetto di rilancio del paese. “Questa nuova fase istituzionale che si è ... L'articolo UGL

borghi_claudio : Grande Landini, sono sicuro che lo ius soli sia la prima cosa che hanno in mente i lavoratori Governo, Landini (C… - Adnkronos : #GovernoDraghi, @DaniloToninelli: 'Su #Rousseau votato No, non mi siedo al tavolo con certi personaggi' - CarloCalenda : Il Governo #Draghi apre delle possibilità per l’Italia, ma la responsabilità della politica rimane centrale. Un cam… - SkyTG24 : Draghi, ultimi ritocchi a squadra. Poi al Colle per sciogliere riserva. I prossimi passi - RenatoSouvarine : RT @EmmaKump: (Reuters) - Se Mario Draghi riuscirà a formare un nuovo governo, si troverà a gestire da Palazzo Chigi problemi che, nelle su… -